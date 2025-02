Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeinschaftlicher Diebstahl in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 20.02.2025 gegen 15:15 Uhr betraten 7 Personen ausländischen Phänotyps ein Bekleidungsgeschäft in der August-Bebel-Straße in Greiz. Ein Teil der Personengruppe ging mit Kleidungsstücken in die Umkleidekabinen, während der restliche Teil die Verkäuferin ablenkte. Nach kurzer Zeit verließen die Personen aus den Umkleidekabinen ohne zu bezahlen das Geschäft mit der Bekleidung . Als die Verkäuferin dies bemerkte und nachlief, stellten sich die restlichen Personen, darunter auch eine Frau ihr in den Weg, so dass die Diebe unerkannt fliehen konnten. Insgesamt wurden Bekleidungsstücke im Wert von ca. 200,- Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0046262/2025). (BF)

