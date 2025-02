Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW

Gera (ots)

Gera: Am Donnerstag (20.02.2025) gegen 12:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Führer die Talstraße in Richtung Heinrichsstraße. Im Bereich des Kreisverkehres in der Heinrichsstraße übersieht dieser die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und es kommt zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wird der 17-jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt und muss medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste fortfolgend abgeschleppt werden. Die Straßenbahn war weiterhin fahrbereit. Es kam durch den Unfall zeitweise zu Verzögerung im Straßenbahnverkehr. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell