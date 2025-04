Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 81 Jahre alter Frau

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Nellingen (ES): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.04.2025 / 15.23 Uhr

Die seit Mittwochmorgen, dem 02.04.2025, vermisste 81-Jährige aus Nellingen ist am Abend tot in einem See in Stuttgart aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nicht vor. Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wird die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell