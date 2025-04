Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzter Radfahrer; Zwei Unfälle an derselben Einmündung; Sachbeschädigung mit Widerstand; Trickdieb bestiehlt Seniorin; Wohnungsbrand; Platine löst Brand aus

Reutlingen (ots)

Radfahrer gestürzt und verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Betzingen leicht verletzt worden. Der 14-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf der Julius-Kemmler-Straße unterwegs und kam dabei aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit seinem Rad von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus. (gj)

Pliezhausen (RT): Zwei Unfälle an derselben Einmündung

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten haben sich am Freitag an derselben Einmündung in die B 297 bei Pliezhausen ereignet. Gegen 6.50 Uhr wollte ein 63-Jähriger mit einem Audi TT von der Untere Bachstraße nach links auf die B 297 in Richtung Mittelstadt abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Lkw eines 37 Jahre alten Mannes. Der Pkw kollidierte mit der Hinterachse des 3,5 Tonners, welcher hierdurch ins Schleudern geriet und in den Straßengraben rollte. Der Audi prallte im Anschluss noch gegen die Leitplanke. Der 37-Jährige und sein 29 Jahre alter Mitfahrer zogen sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw-Lenker war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (ms)

Zwei Verletzte, zwei total beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich an derselben Einmündung kurze Zeit später ereignete. Gegen 8.30 Uhr war ein 85 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Untere Bachstraße (K 6756) unterwegs und wollte nach links auf die B 297 in Richtung Mittelstadt abbiegen. Nachdem er zunächst angehalten hatte, missachtete er beim Einbiegen die Vorfahrt des von links kommenden Skoda eines 61-Jährigen. Durch die anschließende Kollision wurde der Skoda nach links abgewiesen und stieß noch mit den dortigen Leitplanken zusammen, an denen er auch zum Stehen kam. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Senior leicht und der 61-Jährige schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Nach Sachbeschädigung Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Freitagvormittag gegen einen 25-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, kurz nach zehn Uhr in der Kirchheimer Straße sein Fahrrad mehrfach gegen das Auto eines Zeugen geworfen zu haben. Mit dem Passanten war der 25-Jährige zuvor offenbar in einen verbalen Streit geraten, da er mit dem Rad auf dem Gehweg unterwegs gewesen war. Auch gegenüber der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung zeigte sich der Mann aggressiv. So versuchte er, einem Beamten im Zuge der Identitätsfeststellung die Ausweispapiere wieder zu entreißen. Gegen das Anlegen der Handschließen leistete er Widerstand, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Dort liegend trat er gegen eine Beamtin. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Bei dem Einsatz hatte eine Beamtin leichte Verletzungen erlitten. (mr)

Esslingen (ES): Seniorin von Trickdieb bestohlen (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Eine Seniorin aus dem Stadtteil Zollberg ist am Freitagvormittag von einem dreisten Trickdieb bestohlen worden. Der Unbekannte klingelte gegen 10.30 Uhr bei der über 80 Jahre alten Frau und gab sich als Prüfer der Rauchmelder aus. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, ging der Mann sofort an der Seniorin vorbei ins Innere der Wohnung. Dort bat er sie um ein Glas Wasser, worauf die Frau in die Küche ging. Dies nutzte der Täter aus und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der Mann ist etwa 55 bis 65 Jahre alt und zirka 165 cm groß. Der Unbekannte hatte eine leicht gebückte Haltung und sprach gebrochen Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine beige Schirmmütze, eine gräuliche Jacke und eine helle Hose. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/220263-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Warnhinweise gegen Trickdiebstahl in Wohnungen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Wohnung

Zum Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadionstraße sind die Einsatzkräfte am Freitagmittag ausgerückt. Ersten Ermittlungen zufolge war es gegen 12.10 Uhr in der Wohnung wohl aufgrund eines technischen Defekts im Wohnzimmer zu einem Brand gekommen, der rasch auf das Inventar übergegriffen hatte. Die Feuerwehr, die mit elf Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnung verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Während die betroffene Wohnung derzeit unbewohnbar ist, konnten alle anderen Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Frickenhausen (ES): Überhitzte Platine löst Brandalarm aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmittag zu einem gemeldeten Brand in der Benzstraße gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich kurz nach 13 Uhr in einem Betriebsgebäude eine Platine so stark überhitzt, dass sich dadurch ein Kabel und eine Schaumstoffabdeckung entzündeten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort eilte, konnte der Brand durch mehrere Firmenmitarbeiter gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

