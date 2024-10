Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannter greift Touristen in der Nähe von Bansin an - Die Polizei sucht nach Zeugen

Heringsdorf (ots)

Am Nachmittag des 23.10.2024 erschienen zwei Touristen aus Sachsen auf dem Polizeirevier Heringsdorf und gaben an, dass sie auf einem Waldweg zwischen Bansin und Ückeritz durch eine unbekannte männliche Person angegriffen wurden. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 61-jährigen Mann und eine 63-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Zum Tatgeschehen gaben diese an, dass sie gegen 14:00 Uhr mit ihren E-Bikes von Bansin in Richtung Ückeritz auf dem Fahrradweg unterwegs waren. Als sie in Mitten des Waldes anhielten, um ein paar Fotos zu schießen und einen Wegweiser näher zu betrachten, kam von einem anderen Waldweg eine unbekannte männliche Person auf sie zu. Diese Person ging zum Geschädigten hin und schlug diesen unvermittelt drei bis vier Mal mit der rechten Faust ins Gesicht. Anschließend drohte der Tatverdächtige der Frau mit Gewalt, sollte sie ihm ihr Handy nicht aushändigen. Als die Frau der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Tatverdächtige auch ihr mit der rechten Faust gegen die linke Gesichtshälfte. Der Tatverdächtige entfernte sich dann in Richtung Landstraße 266 weiter durch den Wald.

Bei dem Tatort handelt es sich um ein Waldstück das zwischen Bansin und dem Campingplatz Ückeritz liegt. Im Nordosten befindet sich die Ostsee und im Südwesten die Landstraße 266. In diesem Waldgebiet liegen mehrere Waldwege, die in sämtliche Richtungen verlaufen.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- circa 40 Jahre alt - westeuropäischer Phänotyp - kurze blonde Haare - ca. 185cm - 190 cm groß - dunkle Turnschuhe - graue Jogginghose - schwarz-gelbe Collagejacke - führte einen kleinen Hund mit grüner Leine

Beide Personen wurden bei dem Übergriff leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einfacher Körperverletzung und dem Versuch der räuberischen Erpressung aufgenommen. Eine Nahbereichsabsuche nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können (möglicherweise hat dieser Verletzungen an der Faust) sich im Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-0, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell