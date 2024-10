Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mann wird bei Verkehrsunfall auf der B109 bei Neu Kosenow schwer verletzt

Anklam (ots)

Heute Morgen (23.10.2024) kam es gegen 04:15 Uhr auf der B109 bei Neu Kosenow zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Pkw Renault, bei dem der Fahrzeugführer schwere Verletzungen erlitt.

Dabei befuhr der 71-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw Renault die B109 aus Ferdinandshof kommend in Fahrtrichtung Anklam. In der Ortschaft Neu Kosenow kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Straßenschild. In weiterer Folge kam es zur Kollision mit zwei Bäumen, einem Hoftor, und einem Maschendrahtzaun. Das Fahrzeug kam auf einem Grundstück seitlich in einer Hecke zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Klinikum nach Greifswald verbracht werden. Zur Feststellung der Unfallursache wurde zudem eine Blutprobenentnahme bei dem 71-Jährigen durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die B109 für ungefähr 1 ½ Stunden voll gesperrt.

