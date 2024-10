Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Freilaufendes Pferd bei Verkehrsunfall getötet

Pasewalk (ots)

Heute Morgen, 23.10.2024, gegen 5 Uhr, ereignete sich auf der B104 zwischen Bismark und Linken ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem freilaufenden Pferd kollidierte.

Kurz vor der Ortschaft Linken erfasste der 51-jährige polnische Fahrer eines Kleintransporters das Pferd, das in der Dunkelheit plötzlich auf die Fahrbahn lief. Das Pferd wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb und auf der Fahrbahn liegen blieb. Auf der Gegenfahrbahn konnte ein weiterer Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte infolge des ersten Zusammenstoßes ebenfalls mit dem Pferd.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Das tote Pferd konnte mit Hilfe eines ortsansässigen Landwirts von der Fahrbahn geborgen werden. Wem das Pferd gehört, ist noch unklar. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell