Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Jugendlicher versucht mit falschem Ausweis einzureisen

Weil am Rhein (ots)

Ein 14-Jähriger aus Somalia ist beim Versuch gescheitert, mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen. Er wurde dem Jugendamt übergeben.

Der somalische Staatsangehörige befand sich am späten Mittwochabend, dem 26. März 2025 in einem Fernreisebus von Mailand nach Düsseldorf. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - Autobahn kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Busreisenden. Der vorgelegte belgische Reisepass des Jugendlichen stellte sich als Fälschung heraus. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Der alleinreisende Jugendliche wurde zuständigkeitshalber in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell