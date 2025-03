BPOLI-WEIL: Festnahme in Neuenburg

Weil am Rhein (ots) - Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein 28-Jähriger eine erlaubte Einreise als Freizügigkeitsberechtigter vorzutäuschen. Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten den Täuschungsversuch. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen am Samstagmittag (15.03.25) als Mitfahrer bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Zur Kontrolle ...

mehr