Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte

Weil am Rhein (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein 28-Jähriger eine erlaubte Einreise als Freizügigkeitsberechtigter vorzutäuschen. Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten den Täuschungsversuch.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen am Samstagmittag (15.03.25) als Mitfahrer bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Zur Kontrolle händigte der Mann eine französische Identitätskarte aus. Allerdings konnten an dieser Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes mittels Fast-ID identifizierte ihn als kosovarischen Staatsangehörigen. Neben den Personalien des 29-Jährigen konnten auch zwei Aufenthaltsermittlungen gegen ihn festgestellt werden. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 29-Jährige aufgrund eines Asylgesuch an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell