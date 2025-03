Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigter gesucht - Körperverletzung im RE

Bad Säckingen/Waldshut (ots)

Die Bundespolizei sucht den Geschädigten einer Körperverletzung im RE zwischen Bad Säckingen und Dogern. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Am Samstag, den 22. März 2025 gegen 21:40 Uhr kam es im RE17283 zwischen Bad Säckigen und Dogern zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines bislang unbekannten Geschädigten. Ein 56-Jähriger soll zunächst auf drei, ihm bekannte, Reisende eingeschlagen haben. Der Unbekannte soll versucht haben dies zu verhindern. Hierbei sei er durch den deutschen Staatsangehörigen geschlagen worden, wobei der Geschädigte eine blutende Verletzung davontrug. Beim Halt in Dogern soll der Geschädigte den Zug, in Begleitung einer Frau, verlassen haben. Der tatverdächtige 56-Jährige wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei beim Halt des Zuges am Bahnhof Waldshut angetroffen. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte und verhielt sich unkooperativ. Ein später auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht den Geschädigten sowie weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der Geschädigte und seine Begleiterin werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zu setzen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können, oder diesen fotografiert oder videografiert haben werden ebenfalls gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell