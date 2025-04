Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt; Verkehrsunfall; Riskanter Fahrer; Automat geplündert; Gäste gebissen und Polizisten angegriffen; Essen auf Herd; Müll-, Hecken- und Wiesenbrand; Alkoholisiert auf Straße geparkt

Reutlingen (ots)

Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mindestens 14 Fahrzeuge sind von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Voller Brunnen von einem Unbekannten beschädigt worden. Zwischen 18 Uhr und 11.10 Uhr zerkratze der Täter die in der Einsteinstraße und der Mittnachtstraße abgestellten Pkw unterschiedlichster Marken. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 61 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag erlitten. Der Rennradfahrer befuhr gegen 11.10 Uhr den Radweg neben der Ermstalstraße von Rommelsbach in Richtung Metzingen. An einer Einmündung mit einem von rechts aus Richtung Sondelfingen kommenden Radweg bremste der 61-Jährige ab, woraufhin er über den Lenker hinweg zu Boden stürzte. Der Rettungsdient brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern war es nicht gekommen. (rd)

Pfullingen (RT): Bei Rot über die Ampel und riskant überholt (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 29-Jährigen, der am Sonntagabend zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr, im Bereich der Kreuzung Südbahnhof aufgefallen ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Notarztfahrzeug zur genannten Zeit zu einem dringenden Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn von der Marktstraße kommend, in Richtung Lichtenstein unterwegs. Unmittelbar nach Ortsende Reutlingen soll der 29-Jährige mit seinem grauen SUV Range Rover sehr dicht auf das Notarztfahrzeug aufgeschlossen haben. Er folgte dem mit deutlich höherer Geschwindigkeit fahrenden Einsatzfahrzeug. Selbst als dieses die bereits einige Zeit Rot zeigende Ampel am Südbahnhof überfuhr und andere Fahrzeuge überholte, die freie Bahn geschaffen hatten, blieb der 29-Jährige mit seinem SUV dicht hinter dem Notarztwagen. Kurz vor der Einfahrt zum Ursulabergtunnel stoppte der Fahrer des Notarztwagens und stellte den 29-Jährigen zur Rede, woraufhin dieser das Einsatzfahrzeug überholte und mit hoher Geschwindigkeit durch den Tunnel flüchtete. Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter der Telefonnummer 07121/9918-0 nach Zeugen, die den grauen Range Rover mit Reutlinger Kennzeichen beobachtet haben und möglicherweise auch behindert oder gefährdet wurden. (cw)

Pliezhausen (RT): Heckenbrand neben Wohngebäude

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in die Bachstraße zu einer neben einem Wohngebäude befindlichen brennenden Hecke ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 20 Wehrleuten zur Einsatzstelle geeilt war, hatten Anwohner den Brand bereits gelöscht. Hierbei zog sich ein 39 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge könnte eine abgebrannte Wunderkerze den Brand der Hecke ausgelöst haben. Es dürfte ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Reutlingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (gj)

Engstingen (RT): Snack-Automaten geplündert (Zeugenaufruf)

Ein Automat für Lebensmittel und Getränke ist von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag 16 Uhr, in der Trochtelfinger Straße von Unbekannten angegangen worden. Die Kriminellen rissen dabei mit brachialer Gewalt den Verkaufsautomaten aus der Verankerung und verbogen zusätzlich das Gehäuse. Im Anschluss wurden verschiedene Produkte mit noch unbekanntem Warenwert entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07129/92862-0. (gj)

Filderstadt (ES): Aggressiver Imbiss-Besucher greift Gäste und Polizisten an

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit Sonntagabend gegen einen 30-Jährigen wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Der deutlich alkoholisierte Mann hatte gegen 20.30 Uhr in einem Imbiss in der Filderbahnstraße in Bernhausen sein dort geordertes Essen im Speiseraum verstreut. Nachdem ihn die Angestellten aufforderten das Lokal zu verlassen, reagierte der 30-Jährige äußerst aggressiv und biss mehrere Gäste. Durch die verständigten Streifenbeamten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, wo er weiter kaum zu beruhigen war. Noch während seiner Behandlung versuchte er die eingesetzten Polizeibeamten anzugreifen und zu verletzen. Aufgrund seines bedenklichen Gesundheitszustandes verblieb er zunächst in der Klinik. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Angebranntes Essen löst größeren Rettungseinsatz aus

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagmittag zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Hohenheimer Straße nach Leinfelden gerufen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter sowie rund 60 Einsatzkräften, gegen 12.45 Uhr zum vermeintlichen Brandort ausgerückt war, konnte die betroffene Wohnung des Mehrfamilienhauses geöffnet werden. Diese war aufgrund von angebranntem Essen auf dem Herd stark verraucht, wodurch die Brandmelder ausgelöst hatten. Der betroffene Wohnbereich wurde gelüftet und die Essensreste entsorgt. Verletzt wurde niemand. (gj)

Filderstadt (ES): Müll in mehreren Straßen angezündet (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in der Kreuzäckerstraße in Bonlanden mehrere Müllsäcke in Brand gesetzt. Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr brennende gelbe Säcke bemerkt und den Notruf gewählt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch mindestens drei dunkelgekleidete Täter zunächst in der Kreuzäckerstraße drei Müllsäcke angezündet und durch diese im Anschluss auch in der Brombergstraße zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Infolgedessen geriet dort auch noch eine Hecke in Brand. Die alarmierten 18 Feuerwehrleute konnten die beiden Brandstellen rasch ablöschen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Nürtingen (ES): Geparkter Pkw entpuppt sich als Trunkenheitsfahrt

Ein mitten auf der Fahrbahn geparkter Pkw hat am frühen Montagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 1.30 Uhr war einer Streife des Polizeireviers Nürtingen ein auf der Neuffener Straße stehender Skoda Fabia aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine über das Lenkrad gebeugte Fahrerin fest und gingen zunächst von einem medizinischen Notfall aus. Noch während dem Versuch die Frau aus dem Fahrzeug zu bergen, erwachte diese plötzlich und setzte für mehrere Meter die Fahrt fort, bevor sie den Wagen stoppte. Die Beamten stellten bei der 26-Jährigen deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die 26-Jährige musste daraufhin ihren Führerschein abgeben. Bevor die Beamten die Frau mit zur Blutprobe nahmen, stellten sie ihren Skoda auf einem richtigen Parkplatz ab. (gj)

Balingen (ZAK): Wiesenbrand

Zum Brand einer Wiese am Bahndamm im Bereich der Radwegunterführung bei Engstlatt sind die Einsatzkräfte am Sonntagmittag ausgerückt. Gegen 13 Uhr war dort unmittelbar an den Bahngleisen eine Wiesenfläche in Brand geraten, die sich durch den starken Wind schnell auf eine rund 30 Quadratmeter große Fläche ausdehnte. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Auch eine weitere, kleinere Brandstelle auf der anderen Seite des Bahndamms wurde von den Wehrleuten rechtzeitig entdeckt und gelöscht. Zum entstandenen Sachschaden liegen keine Informationen vor. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Vermutungen nach, wonach möglicherweise Funkenschlag einer zuvor durchgefahrenen Bahn brandursächlich gewesen sein könnte. (cw)

