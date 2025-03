Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 02.03.2025 bis Montagmorgen, 03.03.2025, haben Unbekannte versucht, in ein Möbelgeschäft in der Bismarckstraße in Waldshut einzubrechen. Die Unbekannten versuchten mutmaßlich durch Aufhebeln der Seitentüre in das Gebäudeinnere zu gelangen. Der Versuch war erfolglos. Sachschaden entstand. Der Bezirksdienst des Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, ermittelt und bittet, verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen.

