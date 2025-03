Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auf Körperverletzung und Einsatz von Tierabwehrspray folgt vorläufige Festnahme

Freiburg (ots)

Zu einer Festnahme nach Körperverletzungsdelikten an vier Personen kam es am Sonntag, 02.02.2025 gegen 21.10 Uhr. Zuvor hat ein 28 Jahre alter Mann an einer Fasnachtsveranstaltung in der Schönauer Straße vier Personen durch den Einsatz von Pfefferspray sowie mittels körperlichen Angriffen verletzt. Mit einem Taxi entfernte sich der 28-Jährige und beschädigte auch in diesem eine Handyhalterung. Das Taxi konnte festgestellt und der Mann zusammen mit seiner Lebensgefährtin vorläufig festgenommen werden. Die vier verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Bei dem 28-Jährigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Weiter war ein Drogentest positiv auf THC. Im Zuge der Maßnahmen wurden zwei Beamte über mehrere Stunden von dem Festgenommenen beleidigt und bedroht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900).

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell