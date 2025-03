POL-FR: Zell im Wiesental: Verkehrsinsel überfahren und Beschilderung beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Montag, 03.03.2025 gegen 22.20 Uhr in der Hauptstraße, Höhe des Sportplatzes. Zu diesem Zeitpunkt war ein Land Rover dort geparkt und geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Die ...

