Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 2. Folgemeldung zu "Malterdingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 37-Jährigen"; hier: Stand der Suchmaßnahmen und Einrichtung einer Ermittlungsgruppe

Landkreis Emmendingen (ots)

Die Suche nach dem seit Sonntag, 23.02.2025, vermissten 37-jährigen Frank F. dauert weiterhin an. Über das vergangene Wochenende hinweg wurden intensive Suchmaßnahmen im Bereich Kenzingen und Malterdingen fortgesetzt. Dabei kamen erneut ein Polizeihubschrauber sowie Suchhunde zum Einsatz. Auch freiwillige Helfende aus der Bevölkerung haben sich wieder an Suchaktionen beteiligt.

Trotz dieser umfangreichen Maßnahmen gibt es bislang keine neuen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, denen die Ermittlerinnen und Ermittler nachgegangen sind, haben bislang noch nicht zum Auffinden der Person geführt.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat nun eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die weiterhin mit Hochdruck allen eingehenden Hinweisen nachgeht.

Die Polizei bittet nach wie vor, dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Es wird insbesondere nach Personen gesucht, welche die Alte Straße in Kenzingen zwischen Samstag, 22.02.2025, 22:00 Uhr und Sonntag, 23.02.2025, 01:00 Uhr genutzt und/ oder sachdienliche Beobachtungen im Kenzinger Ortskern gemacht haben. Zudem werden Betreiber/-innen von privaten Überwachungskameras aus Kenzingen und Malterdingen gebeten, ihre Aufzeichnungen für den besagten Zeitraum zu sichten und sich im Falle von entsprechenden Aufzeichnungen des Vermissten oder sonstigen besonderen Begebenheiten an das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) zu wenden.

Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

1. Folgemeldung vom 28.02.2025:

Das Polizeipräsidium Freiburg führt seit Bekanntwerden des Verschwindens des 37-jährigen Frank F. intensive Suchmaßnahmen in enger Abstimmung mit weiteren Hilfsorganisationen sowie Freiwilligen aus der Bevölkerung durch.

Am heutigen Tag finden erneut umfangreiche Geländesuchmaßnahmen im Landkreis Emmendingen mit Kräften des Polizeipräsdiums Freiburg und des Polizeipräsidiums Einsatz statt. Dabei kann es vereinzelt zu Behinderungen des Straßenverkehrs kommen.

Neben den Suchmaßnahmen werden zudem weitreichende Maßnahmen durchgeführt, um den tatsächlichen Aufenthaltsort des Vermissten schnellstmöglich zu ermitteln.

Die Kriminalpolizei Emmendingen geht nach wie vor akribisch allen Hinweisen nach, ist aber weiterhin besonders auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) Kontakt aufzunehmen.

Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

Ursprungsmeldung vom 25.02.2025:

In Malterdingen wird seit Sonntag, 23.02.2025 der 37-jährige Frank F. vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in den Abendstunden des 22.02.2025 gegen 22 Uhr eine private Feier in Kenzingen verlassen und sich auf den Heimweg nach Malterdingen begeben haben. Der letzte telefonische Kontakt ereignete sich um 22:24 Uhr. Darin teilte der Vermisste mit, dass er sich auf dem Nachhauseweg befinden würde. Nachdem das Telefonat gegen 22:52 Uhr beendet wurde, konnte kein Kontakt mehr zum 37-Jährigen hergestellt werden. Seither wird der Mann vermisst.

Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung:

- männlich, - 168 cm groß, - 60 kg, - blaue Augen, - trug dunkelbraune/ schwarze Haare, - bekleidet mit roter Sportjacke, olive-grüner Mütze, blauer Jeans, Arbeitsschuhen und einer sogenannten Dart-Handtasche.

Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben können.

