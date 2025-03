Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger - Fußgänger schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.02.2025, gegen 18.05 Uhr, kam es in der Hohe-Flum-Straße, auf Höhe der Abzweigung zur Bundesstraße 317, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Pkw-Fahrer und einem 49-jährigen Fußgänger. Der 20-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Hohe-Flum-Straße von der Wiechser Straße kommend in Richtung Lusring und erfasste den 49-jährigen Fußgänger, welcher von einer Verkehrsinsel von links nach rechts, hinter einem unbekannten Pkw, welcher in Richtung Wiechser Straße fuhr, die Fahrbahn des 20-Jährigen querte. Zum Zeitpunkt als der Fußgänger die Fahrbahn querte trug dieser eine Katze auf dem Arm. Augenscheinlich soll der 49-Fußgänger zudem stark alkoholisiert gewesen sein. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus erfolgte zudem eine Blutentnahme. Die Katze, welcher der Fußgänger zuvor auf dem Arm trug, konnte im Nahbereich gesichtet, aber nicht eingefangen werden. Augenscheinlich wurde sie wohl nicht verletzt.

