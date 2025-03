Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sparschwein

Trinkgeldkasse von Tresen einer Gaststätte entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 19.30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Männer ein goldenes Sparschwein von einem Tresen einer Gaststätte in der Hauptstraße. Die beiden unbekannten Männer betraten den Vorraum der Gaststätte und gaben vor sich die Speisekarte anschauen zu wollen. Währenddessen nahm einer der Unbekannten ein goldenes Sparschwein vom Tresen im Eingangsbereich und beide Unbekannten flüchteten zu Fuß. Im weiteren Verlauf seien die beiden Unbekannten in einen Pkw mit französischem Kennzeichen gestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren. Eine Fahndung nach dem Pkw verlief ohne Erfolg. Im Sparschwein soll sich das Trinkgeld der letzten drei Monate befunden haben.

