POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Auf B 462 verunfallt - Pkw-Fahrer wird schwer verletzt

Enzkreis (ots) - Mehrere Autos sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Königsbach durch Unbekannte beschädigt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr insgesamt fünf Fahrzeuge in der Walther-Rathenau-Straße sowie in der ...

mehr