POL-Pforzheim: (PF, Enzkreis, CW, PF) Pforzheim - Nacht der Bewerber - erlebe den Polizeiberuf hautnah

Am Freitag, 18. Oktober, findet bei der Polizei Baden-Württemberg im Rahmen der Nachwuchsgewinnung landesweit die "Nacht der Bewerber" statt.

Das Polizeipräsidium Pforzheim beteiligt sich an dieser spannenden Veranstaltung und öffnet in der Bahnhofstraße 13, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr ihre Türen. Der Zugang auf das Gelände erfolgt über die Kiehnlestraße, an dem Rolltor zum Innenhof des Präsidiums. Dort befindet sich ein Info-Point.

Unsere Veranstaltung richtet sich an alle, die Interesse an einer Ausbildung oder einem Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg haben. Begleitpersonen wie beispielsweise die Eltern sind ebenso herzlich eingeladen.

Unsere Berufsinteressenten haben an diesem Abend die Möglichkeit, in die vielfältigen Aufgabengebiete der Schutz- und Kriminalpolizei einzutauchen. Hautnah wie im Einsatz nehmen unsere Polizeihunde die Fährte auf und erschnüffeln Betäubungs- und Explosivmittel. Die Kriminaltechnik sichert akribisch alle Spuren und rekonstruiert den Tatablauf. Unsere Spezialisten im Bereich Cybercrime überführen den Täter geschickt mit Handy- und Routerdaten. Neben Informationsvorträgen der Berufsberater und dem Referat Prävention gibt es die Möglichkeit, Einblicke in das Polizeirevier Pforzheim Nord, die Führungs- und Lagezentrale sowie die Tätigkeitsfelder der Kriminalpolizei zu erhalten.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Euren Besuch und vielleicht auf bald in unserem Polizeiteam!

