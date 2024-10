Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Enzkreis (ots)

Mehrere Autos sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Königsbach durch Unbekannte beschädigt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr insgesamt fünf Fahrzeuge in der Walther-Rathenau-Straße sowie in der Brühlstraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Rufnummer 07231 / 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

