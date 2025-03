POL-FR: Freiburg: Motorradfahrer stößt mit Fußgänger zusammen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Korrektur des Datums: Das richtige Datum lautet Sonntag, 02.03.2025. Ursprungsmeldung: Zu einer Festnahme nach Körperverletzungsdelikten an vier Personen kam es am Sonntag, 02.02.2025 gegen 21.10 Uhr. Zuvor hat ein 28 Jahre alter Mann an einer Fasnachtsveranstaltung in der Schönauer Straße vier ...

mehr