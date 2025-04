Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Mann angegriffen, Unfall mit verletztem Kind, Gasgeruch in Kindergarten, Nicht ansprechbar auf Radweg gelegen

Bad Urach (RT): Junger Mann angegriffen

Ein Heranwachsender ist am Montagabend in der Bad Uracher Innenstadt angegriffen und verletzt worden. Der 19-Jährige war gegen 21.30 Uhr zu Fuß in der Stuttgarter Straße in Richtung Altstadt unterwegs. Auf Höhe einer Bar wurde er von einer Gruppe Jugendlicher, von denen einer auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein soll, eingeholt und körperlich angegangen, sodass der 19-Jährige zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf forderten die Täter ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer der Angreifer mit einem bislang unbekannten Gegenstand gegen den Kopf des Geschädigten. Da er sich weigerte, entfernten sich die Täter im Anschluss in Richtung Marktplatz. Der Heranwachsende begab sich anschließend zu einem Freund, der die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 19-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Täter sollen etwa 14 bis 18 Jahre alt und zirka 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Sie hatten dunkle Bekleidung an. Der Wortführer trug zudem eine Basecap. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Gomaringen (TÜ): Kind nach Unfall in Klinik gebracht

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Kurz nach 7.30 Uhr fuhr die Zehnjährige mit ihrem Rad auf dem Fahrradweg der Hechinger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte das Mädchen mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (gj)

Mössingen (TÜ): Thujahecke in Brand geraten

Zum Brand einer Thujahecke sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in den Raunsweg nach Öschingen gerufen worden. Gegen 9.45 Uhr war dort der Brand einer Hecke gemeldet worden. Es stellte sich heraus, dass die Grundstücksinhaberin zuvor einige Meter entfernt in der Hofeinfahrt Unkraut mit einem Bunsenbrenner behandelt hatte. Als Brandursache könnte daher ein Funkenflug des abgebrannten Unkrauts in Betracht kommen. Aufgrund des Windes und der aktuellen Trockenheit brannte letztlich die Thujahecke auf einer Länge von circa 10 Metern ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Starzach (ZAK): Hoher Schaden beim Verbrennen von Grüngut

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden nach einem Brand am Montagnachmittag im Teichacker in Sulzau auf mindestens 20.000 Euro. Gegen 16.15 Uhr hatte eine 31-Jährige im Garten ihres Grundstückes Grünabfall verbrannt und hierbei wohl die Gefahr von Funkenflug unterschätzt. Diese gingen zunächst auf das benachbarte Garagendach über und setzten es in Brand. Ebenfalls aufgrund von Funkenübertragung geriet eine in der Nachbarschaft stehende Zelthalle in Brand. Der anschließende Notruf eines Passanten führte zum Einsatz von 37 Feuerwehrkräften und 15 Angehörigen des Rettungsdienstes. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (gj)

Balingen (ZAK): Gasgeruch in Kindergarten

Gemeldeter Gasgeruch in einem Kindergarten in der Hermann-Berg-Straße hat am Dienstagvormittag, kurz vor 11.30 Uhr, für etwas Aufregung gesorgt. Durch das Personal wurden daraufhin alle Kinder ins Freie gebracht. Entsprechende Messungen der Feuerwehr sowie der Stadtwerke verliefen jedoch ergebnislos. (mr)

Burladingen (ZAK): Nicht ansprechbare Person auf Radweg (Zeugenaufruf)

Auf den Radweg kurz vor dem Ortseingang von Killer aus Richtung Jungingen herkommend sind Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmorgen gerufen worden. Zuvor hatte ein Zeuge gegen 7.40 Uhr aufgrund eines nicht ansprechbaren Mannes, der im dortigen Grünstreifen neben seinem Fahrrad lag, den Notruf gewählt. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann kam in der Folge wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Äußerliche Verletzungen waren bei diesem nicht erkennbar gewesen. Da bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob der Mann auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen war, sucht das Polizeirevier Hechingen weitere Zeugen. Insbesondere die noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, die sich zuerst um den Mann gekümmert und nach dem Eintreffen des Rettungsdiensts ihren Weg fortgesetzt hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (mr)

