POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Aplerbeck

Ein bislang unbekannter E-Bike-Fahrer stürzte am Donnerstag, den 27. Februar, in der Ostkirchstraße/Ramhofstraße in Dortmund-Aplerbeck und beschädigte ein geparktes Auto. Der Radfahrer verließ anschließend den Unfallort. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen.

Um 12:40 Uhr sah ein Zeuge, wie der Radfahrer mit seinem E-Bike aus der Ramhofstraße in die Ostkirchstraße abbiegen wollte. Dabei habe er die Kurve zu schnell genommen, sei auf den dort geparkten Toyota einer 66-Jährigen aus Dortmund gefahren und gestürzt. Der Zeuge fragte noch, ob der Verunfallte einen Rettungswagen benötige. Dieser sei jedoch aufgestanden und mit seinem Fahrrad davongegangen. Am Toyota entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Der Zeuge beschreibt den Radfahrer wie folgt:

- Ende 40, Anfang 50 Jahre alt - Ca. 1,75m groß - Mit Mütze, Handschuhen und einer Übergangsjacke bekleidet - Die Kleidung sei in gedeckten Farben gewesen - Sprach vermutlich in einer slawischen Sprache - E-Bike in schwarz oder grau mit sehr breiten Reifen

Der Lenker des E-Bikes war nach dem Unfall stark verbogen, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Aplerbeck entgegen, Tel.: 0231/132-3821.

