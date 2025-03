Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Festnahmen nach Betäubungsmittelhandel in der Mallinckrodtstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0247

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund gingen auch in dieser Woche weiteren Bürgerbeschwerden zum Handel mit Betäubungsmitteln nach. Am Donnerstag (13. März 2025) erhielten sie Hinweise zu einem Mehrfamilienhaus an der Mallinckrodtstraße.

Um 16:30 Uhr observierten die Polizisten das Haus. Die Einsatzkräfte mussten nicht lange warten, bis drei Männer, ein 26-Jähriger aus der Türkei, ein 23-jähriger Dortmunder und ein 38-Jähriger aus Stadthagen, die Wohnung verließen, aus der heraus der Drogenhandel stattfinden sollte. Kurze Zeit später sahen die Beamten, wie der 26-Jährige einem 48-jährigen Dortmunder Betäubungsmittel übergab. Bei einer anschließenden Kontrolle des Dortmunders fanden die zivilen Polizisten Kokain.

In den frühen Abendstunden, gegen 18 Uhr, sahen die Beamten, wie der 23-jährige Dortmunder erneut die besagte Wohnung verließ. Mithilfe eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses betraten die Polizisten anschließend die Wohnung. Dort fanden sie Ecstasy und Kokain in nicht geringer Menge sowie weitere Gegenstände zur Zubereitung von Drogen. Diese wurden sichergestellt.

Die Einsatzkräfte nahmen die 23-, 26- und 38-jährigen Männer vorläufig fest. Der Mann aus Stadthagen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Für die 23- und 26-Jährigen ging es weiter ins Polizeigewahrsam. Eine richterliche Vorführung dauert an. Sie alle erwarten nun Anzeigen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell