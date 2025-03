IM-MV: Gemeinde Göhlen erhält eigenes Wappen

Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel wird am Montag an Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeinde Benz im Landkreis Nordwestmecklenburg, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 600.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehr- und Gemeindezentrums überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Termin: Montag, 10. März 2015, 14 Uhr ...

