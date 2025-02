POL-PDNR: PKW Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Erpel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen Streife in der Rheinstraße in Erpel einen 27 - jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW nicht zugelassen war. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am ...

