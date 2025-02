Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Montag, den 17.02.2025 gegen 11:50 Uhr kam es an einer Grundstücksausfahrt im Sandkauler Weg in Neuwied zu einem Verkehrsunfall zwischen einer sechsundvierzigjährigen PKW-Fahrerin und einer einundsiebzigjährigen Fahrradfahrerin. Die Fahrerin des PKWs übersah beim Ausfahren von einem Parkplatz auf die Straße im Rahmen der Gehwegquerung die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Die einundsiebzigjährige Unfallbeteiligte stürzte durch die Kollision und erlitt leichte Schmerzen im Bein. Sie wurde medizinisch versorgt. Am PKW der unfallbeteiligten Kraftfahrzeugführerin entstand leichter Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

