Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Auto

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr kollidierte auf der Röntgenstraße in Richtung Uniklinikum Mannheim eine Straßenbahn und ein VW, wobei ein Sachschaden in Höhe von 3.000EUR entstand.

Der 37- jährige VW-Fahrer war auf der Röntgenstraße unterwegs, als er trotz einer roten Ampel nach links in die Bibienastraße abbog. Hierbei übersah er die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, wodurch es zum Unfall kam. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt und auch die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden.

