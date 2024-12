Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: 60.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:10 Uhr fuhr eine 58-jährige VW-Fahrerin die L600 von Lingental kommend in Fahrtrichtung Gaiberg entlang und musste aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender 36-jähriger BMW-Fahrer konnte, womöglich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der 58-Jährigen hinten auf. Einem weiteren nachfolgenden 25-jährigen Audi-Fahrer sowie einem 21-jährigen Opel-Fahrer gelang es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhren dem BMW hinten auf. Durch den Unfall wurden ein 32-jähriger Mitfahrer des BMW, der 21-jährige Opel-Fahrer sowie die 58-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurden der 32-Jährige sowie der 21-Jährige in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die L600 für ca. 2 Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell