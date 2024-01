Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Festnahme nach Raubdelikt /

Ulm (ots)

Am Sonntag sollen drei Personen in Salach einen 19-Jährigen mit Waffen überfallen haben.

Am Abend befand sich der 19-Jährige am Bahnhof an Gleis 1 und wartete auf den Zug. Gegen 21.40 Uhr kamen drei Personen auf ihn zu. Die Unbekannten bedrohten ihn wohl mit einem Revolver und einem Messer. Sie forderten die Herausgabe von Kopfhörern sowie seines E-Scooters. Anschließend verwickelten die Unbekannten den Geschädigten in ein Gespräch, bevor sie flüchteten. Der 19-Jährige blieb unverletzt und ließ sich daraufhin von seinem Vater abholen. Dann verständigten sie die Polizei. Das Polizeirevier Eislingen fahndete anhand von Personenbeschreibungen mit mehreren Streifen nach den Tätern. Eine Streife kontrollierte daraufhin verdächtige Personen in einer Gaststätte in der Hauffstraße. Im Gastraum fanden die Beamten den E-Scooter des Geschädigten und nahmen drei Verdächtige, darunter einen 19-Jährigen, einen 17-Jährigen sowie einen 16-Jährigen, vorläufig fest. Die Beamten verbrachten sie zum Polizeirevier Eislingen. Die Waffen sowie die Kopfhörer des Geschädigten hatten die Verdächtigen nicht bei sich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seinen Eltern übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden der 17-Jährige sowie der 19-Jährige am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubs. Die beiden Verdächtigen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zum Tatvorwurf machten die Verdächtigen bislang keine Angaben.

