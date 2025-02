Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Brautmodengeschäft

Änderungsschneiderei mit angeschlossener Wohnung, Tatverdächtige festgenommen.

Daaden (ots)

Am Montag, dem 17.02.2025, kam es gegen 10 Uhr zu einem Einbruch in der Hachenburger Straße 2 in Daaden.

Zur genannten Tatzeit stellte sie eine aufgehebelte Terrassentür fest. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Streife wurde das Objekt gemeinsam abgesucht. Durch eine Nachbarin konnte währenddessen beobachtet werde, wie eine weibliche Person in einem für sie günstigen Moment zunächst aus einem Fenster im 1. OG auf das Vordach und von dort schließlich auf den Boden abstieg und fußläufig flüchtete. Durch die nacheilenden Polizeibeamten konnte die Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete sie leichten Widerstand.

Hinter dem Haus konnten zum Abtransport bereitgelegte Tüten mit Diebesgut aufgefunden werden. Weiteres Diebesgut, vor allem in Form von hochwertigen Braut- und Abendkleidern, wurde offenbar bereits abtransportiert und konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Da die Täterin ohne festen Wohnsitz ist, wird Seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Untersuchungshaftbefehl beantragt.

Die Kriminalinspektion Betzdorf bittet um Hinweise zu Personen und/oder Fahrzeugen, welche sich zur genannten Zeit an der genannten Örtlichkeit aufgehalten haben. Hinweise bitte telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de

