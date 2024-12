LPI-J: Mit Fahrrad gestürzt

Weimar (ots) - Einen riesen Schrecken, aber zum Glück nur leichte Verletzungen zog sich gestern Morgen ein Mann in Bad Berka zu. Der 57-Jährige befuhr mit seinem Toyota die Straße Am Hexenberg in Richtung der Weimarischen Straße. Hier missachtete der Bad Berkaer die Vorfahrt eines Traktors und kollidierte in der Folge mit diesem. Während an dem landwirtschaftlichen Gefährt lediglich marginaler Sachschaden entstand, war der Toyota hin. Zur eingehenden medizinischen ...

