POL-DO: Trickbetrug in Dortmund-Hörde: Polizei sucht Zeugen und warnt vor falschem Bankmitarbeiter am Telefon

Bereits am Montag (10. März) kam es in Dortmund-Hörde zu einem Trickbetrug. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Betrüger einen dreistelligen Bargeldbetrag und die Debitkarte eines 81-jährigen Dortmunders. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 20 Uhr rief ein unbekannter Mann bei dem 81-jährigen Dortmunder an. Dieser gaukelte ihm vor, dass ein Geldautomat, an dem er zuvor Geld abgehoben hatte, manipuliert worden sei. Deshalb müsse er den abgehobenen Betrag und seine Debitkarte einem Mitarbeiter der Sparkasse übergeben.

Etwa 20 Minuten nach dem Anruf erschien ein Mann an der Wohnanschrift des Dortmunders (Alfred-Trappen-Straße) und nahm den geforderten dreistelligen Geldbetrag und die Debitkarte des Dortmunders entgegen.

Noch am selben Abend hob der Tatverdächtige einen vierstelligen Betrag vom Konto des 81-Jährigen ab.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 35 Jahre alt, südeuropäischer Phänotyp, muskulöse Statur, trug einen Vollbart und war mit einem schwarzen Parka sowie einer schwarzen Jeans bekleidet. Er sprach dialektfreies Deutsch und führte einen schwarzen Koffer mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder einer gleichgelagerten Betrugsmasche machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132 - 7441.

Die Dortmunder Polizei warnt erneut vor Trickbetrug am Telefon und auch an der Haustür: - Betrüger begeben sich noch immer gerne über das Telefonbuch auf die Suche nach potenziellen Opfern. Sie halten Ausschau nach Namen, die auf ältere Personen schließen lassen. Überlegen Sie, in welchem Umfang Sie noch im Telefonbuch vertreten sein müssen. Vielleicht ist es sinnvoll, zumindest den Vornamen löschen zu lassen.

- Polizei, Staatsanwaltschaft und Banken oder andere Behörden rufen nicht bei Ihnen an, um EC-Karten und PIN abzuholen. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre finanziellen und/oder persönlichen Verhältnisse.

- Geben Sie auch keine Details zu ihren familiären Verhältnissen preis. Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner um Geld oder um Kontodaten von Ihnen bittet!

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls sogar geschädigt worden sind.

- Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

- Übergeben Sie Ihr Geld niemals an unbekannte Personen!

- Sie sehen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Straße oder jemanden im Hausflur und haben ein Störgefühl? Verständigen Sie den Polizei-Notruf 110.

- Die meisten Ziele dieser Maschen sind Seniorinnen und Senioren. Angehörige oder andere Vertraute sollten mit Ihnen über die Arbeit der Täter sprechen und "Abwehrstärke" erzeugen. Denn das resolute Auftreten gegen Trickbetrüger ist am Telefon oder an der Haustür nicht unfreundlich.

- Halten Sie als Angehöriger oder Nachbar Kontakt! Tauschen Sie Erreichbarkeiten mit älteren Verwandten, Freunden oder auch Nachbarn aus. Bieten Sie sich als Ansprechpartner an, falls diese sich in einer Situation unwohl fühlen, sie zweifelhafte Begegnungen haben und sich rückversichern wollen. Häufig zögern gerade Seniorinnen und Senioren, sich mit ihren Zweifeln und Anliegen an Verwandte und Bekannte zu wenden - in der Sorge zu stören oder "sich etwas einzubilden". Nehmen Sie vertrauten Menschen diese Sorge!

