POL-DO: Raub auf dem Platz vom Apfelbrunnen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0241 Leicht verletzt wurde eine 14-jährige Dortmunderin, als sie am vergangenen Donnerstag (6. März 2025) mit ihrem E-Scooter in der Straße "Am Nocken" in Dortmund-Westrich stürzte. Sie wich einem Mann aus, der sich ihr in den Weg stellte und sie anspucken wollte. Das 14-jährige Mädchen war um 12:45 Uhr mit ihrer Freundin nach der ...

