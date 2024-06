Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Thujas abgebrannt

Mülverstedt (ots)

Bei dem Bekämpfen von Unkraut in an einer Garageneinfahrt geriet am Dienstagabend im Hainichblick eine Thujahecke in Brand. Durch Funkenflug entzündeten sich die Bäume und fingen Feuer. Die Flammen beschädigten einige Pflanzen der Hacke. Der Brand wurde gelöscht, ehe er auf Gebäude übergreifen konnte. Personen wurden nicht geschädigt.

