Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht: 14-Jährige leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0241

Leicht verletzt wurde eine 14-jährige Dortmunderin, als sie am vergangenen Donnerstag (6. März 2025) mit ihrem E-Scooter in der Straße "Am Nocken" in Dortmund-Westrich stürzte. Sie wich einem Mann aus, der sich ihr in den Weg stellte und sie anspucken wollte.

Das 14-jährige Mädchen war um 12:45 Uhr mit ihrer Freundin nach der Schule auf dem Weg nach Hause. Ihre Freundin konnte dem Mann, der sich den Mädchen in den Weg stellte, noch ausweichen, als dieser versuchte, sie anzuspucken. Die 14-Jährige stürzte, als sie dem Mann ausweichen wollte. Auch hier versuchte der Mann, das Mädchen anzuspucken.

Bei dem Sturz wurde die Dortmunderin leicht verletzt. Der Mann ging davon. Die 14-Jährige beschreibt ihn wie folgt:

- Etwa 50 Jahre alt - Schwarze kurze Haare - Schwarzer kurzer Bart - Grüner Mantel - Beige Hose - Schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lütgendortmund entgegen, Tel.: 0231/132-2621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell