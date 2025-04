Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Großeinsatz aufgrund brennender Holzbaracken

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Brand mehrerer Holzbaracken

Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes, welcher sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Tübingen ereignete. Kurz nach Mitternacht wurden Flammen im Bereich einer Firma in der Straße "Vor dem Großholz" gemeldet. Augenscheinlich brach der Brand in einem älteren Firmengebäude, welches nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem als Lagerräumlichkeit genutzt wurde, aus. Aufgrund der Holzbauweise breitete sich das Feuer schnell aus und griff rasch auf drei weitere Gebäudeteile in ähnlicher Bauweise über. Die Feuerwehr führt mit Stand 2.30 Uhr noch immer Löscharbeiten durch und ist derzeit mit 125 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit 18 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz, wobei glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen waren. Durch die Stadtwerke Tübingen wurde die Gasversorgung diverser Gebäude im Bereich der Brandstelle abgestellt. Zur Unterstützung der Feuerwehr bei der Suche nach Wärmequellen wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, welcher nach der Bereitstellung von Drohnen der Feuerwehr wieder aus dem Einsatz entlassen wurde. Der Sachschaden wird beim aktuellen Sachstand auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell