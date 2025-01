Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Rot gefahren - Verkehrsunfall in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Weil er offenbar bei Rot über die Ampel gefahren war, kollidierte ein 56 Jahre alter Autofahrer am späten Donnerstagabend, 30. Januar, in Bremerhaven-Geestemünde mit dem Nissan eines 29-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 56-Jährige mit seinem Auto gegen 23.22 Uhr auf der Straße an der Mühle in westlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung An der Mühle/Metzerstraße/Voßstraße fuhr der Bremerhavener dann offenbar trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit dem von links kommenden Nissan-Fahrer zusammen. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.500 Euro.

