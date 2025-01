Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Currywurst-Diebstahl geht in die Hose

Bremerhaven (ots)

In die Hose eines 60-Jährigen ging am gestrigen Mittwochabend, 29. Januar, eine Dreierpackung Currywurst, in einem Supermarkt in Bremerhaven-Geestemünde.

Eine Mitarbeiterin hatte den Mann gegen 20 Uhr dabei beobachtet, wie er die Würstchen in seine Hose steckte, statt sie auf das Kassenband zu legen. Als der Bremerhavener den Kassenbereich passierte, ohne das Fleischprodukt zu bezahlen, wurde der Langfinger gestellt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell