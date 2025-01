Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sattelauflieger im Fischereihafen gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 23. Dezember 2024, und Montag, 13. Januar 2025, zwei Sattelauflieger zweier Firmen im Bremerhavener Fischereihafen gestohlen.

Ein weißer Auflieger des Herstellers Schmitz Cargobull wurde am 23. Dezember 2024, Am Lunedeich, unweit der Lofotenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Zwei Wochen später fiel auf, dass dieser gestohlen worden war. Nur wenige Tage danach wurde ein weiterer Sattelauflieger an der gleichen Örtlichkeit gestohlen. Der blaue Kühlsattelauflieger des Herstellers Krone war zwischen Freitag, 10. Januar, und Montag, 13. Januar, ebenfalls am Fahrbahnrand der Straße Am Lunedeich abgestellt. An besagtem Montag wurde der Diebstahl bekannt.

Beide Auflieger konnten nach dem Diebstahl durch die jeweiligen Firmen nicht mehr geortet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

