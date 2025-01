Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angebliche Gartenarbeiter kontrolliert: Bremerhavener vor Betrug bewahrt

Bremerhaven (ots)

Einen Betrug hat die Polizei Bremerhaven wahrscheinlich am Dienstagnachmittag, 28. Januar, im Bremerhavener Stadtnorden verhindert.

Drei Männer waren bereits am Montag bei einem Senioren mit einem Kleintransporter im Ortsteil Königsheide erschienen und hatten ihm Reinigungsarbeiten im Garten angeboten. Um die hierfür benötigten Gerätschaften auszuleihen, verlangten die Männer von dem Senioren eine dreistellige Bargeldsumme. Dies lehnte der ältere Herr zunächst ab und bat die Arbeiter darum, am Folgetag erneut zu erscheinen. In der Zwischenzeit informierte der Senior seine Angehörigen. Als die angeblichen Gartenarbeiter am Dienstag wieder bei dem Bremerhavener erschienen, rief eine Angehörige sofort die Polizei hinzu.

Bei einer Überprüfung vor Ort stellten die Beamten fest, dass die kontrollierten Personen bereits wegen Betrugs- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Auch in diesem Fall deutete das Geschäftsgebaren auf eine Betrugsabsicht hin. Nach der erfolgten Kontrolle wurden die drei Männer vor Ort entlassen. Zu einem finanziellen Schaden war es glücklicherweise noch nicht gekommen.

Hierzu der Rat Ihrer Polizei:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Achtung bei Haustürgeschäften: Verlangen Sie einen ordentlichen Kostenvoranschlag, aus dem die einzelnen geplanten Arbeiten und der Preis hervorgehen sowie überprüfbare Angaben zur ausführenden Firma. Oft treten "falsche Handwerker" mit professionellen Flyern und Webseiten auf. Finden Sie darauf Schreibfehler, kann dies ein Indiz für "falsche Handwerker" sein.

- Holen Sie Vergleichsangebote von örtlichen Firmen ein.

- Bestehen Sie auf einen ordentlichen, schriftlichen Vertrag. Lassen Sie sich aber nicht zu einer Vertragsunterzeichnung drängen, auch nicht durch möglicherweise schon begonnene Arbeiten, die nicht abgesprochen waren.

- Leisten Sie keine (Bar-)Zahlungen im Voraus und lassen Sie sich auch nicht auf nachträglich erhöhte Preise ein.

- Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

www.polizei-beratung.de

