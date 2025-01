Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rettungswagen und Pkw kollidieren an Kreuzung

Bremerhaven (ots)

Ein Unfall zwischen einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven und einem Pkw hat sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in Bremerhaven-Lehe ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt auf der Stresemannstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Jan-Grön-Straße bog zu diesem Zeitpunkt ein Pkw in die Stresemannstraße ein. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die hierbei erheblich beschädigt wurden. Sie mussten später abgeschleppt werden. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Eine Fachfirma beseitigte im Nachgang ausgetretene Betriebsstoffe. Es kam im Nahbereich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell