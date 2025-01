Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Citroën-Fahrerin nimmt Radfahrer die Vorfahrt: 52-jähriger erleidet Kopfverletzungen

Bremerhaven (ots)

Kopfverletzungen erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montag, 27. Januar, in Bremerhaven-Mitte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 52-Jährige gegen 11.50 Uhr mit einem Pedelec den Radfahrstreifen entlang der Deichstraße in nördlicher Richtung. Als er die Einmündung der Uferstraße passierte, wurde er von einem Citroën erfasst, der in diesem Moment von der Deich- in die Uferstraße abbog. Die 41-jährige Fahrerin des Pkw gab später an, den Radfahrer nicht gesehen und ihm daher die Vorfahrt genommen zu haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf, während eine Rettungswagenbesatzung die Verletzungen des 52-Jährigen versorgte und ihn anschließend in ein Krankenhaus brachte. Die Citroën-Fahrerin erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

