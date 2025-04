Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Automaten-Aufbrüche; Hinweis auf Telekommunikationswerber; Tätlicher Angriff; Mutmaßlicher Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag in der Eberhardstraße. Auf dem dortigen Gehweg neben dem Stadthallen-Parkplatz war gegen 15.30 Uhr ein 81-Jähriger zu Fuß in Richtung ZOB unterwegs, als ihm nach derzeitigem Kenntnisstand zwei nebeneinanderfahrende E-Scooter-Lenker entgegenkamen. Dabei wurde der Senior von einem der beiden touchiert und stürzte zu Boden. Der entgegenkommende Unbekannte sprang in der Folge auf den E-Scooter seines Begleiters, worauf beide unverzüglich davonfuhren. Den hellroten Unfall-Roller ließen sie zurück. Beim Unfall erlitt der 81-Jährige, der später Anzeige beim Polizeirevier Pfullingen erstattete, nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Bei den beiden E-Scooter-Lenkern soll es sich um circa 16 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Münzautomaten aufgebrochen

Die Münzbehälter an einer Waschanlage in der Ferdinand-Lassalle-Straße hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen und ausgeplündert. Gegen 1.15 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, dem die aufgebrochenen Münzbehälter aufgefallen waren. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Walddorfhäslach verletzt worden. Der 13-Jährige war derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 18.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Feldweg im Bereich Sulzeiche unterwegs. Dort stürzte er alleinbeteiligt und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. (gj)

Landkreis Esslingen (ES): Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen unterwegs

Mehrere besorgte Bürger haben in den letzten Tagen dem Polizeipräsidium Reutlingen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Mitarbeitern von Telekommunikationsanbietern gemeldet. So erhielt das Polizeirevier Nürtingen am Montagnachmittag Kenntnis von mehreren Mitarbeitern der Telekommunikationsfirma, die sich im Bereich von Unterensingen auffällig verhalten würden. Bei der sofortigen Überprüfung durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass es sich hierbei tatsächlich um Mitarbeiter des entsprechenden Unternehmens handelte, welche sich mit Ausweisen legitimieren konnten und Beratungsdienstleistungen anboten.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dennoch: Bleiben Sie aufmerksam und lassen Sie sich die Mitarbeiterausweise, die mit einem Lichtbild versehen sein sollten, vorzeigen. Bevor Sie jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung lassen, vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei der Institution, von welcher der Unbekannte behauptet zu sein, ob diese tatsächlich einen Mitarbeiter entsandt haben. Rufen Sie im Zweifel die Polizei an. (gj)

Esslingen (ES): Unfall mit verletzter Radfahrerin

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Wäldenbronn erlitten. Ein 71-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit einem Skoda auf der Kirchackerstraße unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah er seinen Angaben nach aufgrund der tiefstehenden Sonne die sich bereits im Kreisel befindliche Radfahrerin. Der Pkw touchierte das Hinterrad des Pedelec, worauf die 43 Jahre alte Frau zu Boden stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Zeugen zu Unfall auf der B 312 gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der B 312 ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 6.40 Uhr mit einem Skoda auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der langgezogenen Linkskurve auf Höhe des Aileswasensee auf die Gegenfahrbahn. Eine in Richtung Metzingen fahrende 32-jährige VW-Fahrerin konnte dem Fahrzeug zunächst nach links ausweichen. Der Skoda prallte im Anschluss zweimal gegen die linksseitige Leitplanke und stieß dann noch mit der rechten Fahrzeugseite des Polo zusammen. Beide Unfallbeteiligten zogen sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 36.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der erheblich beschädigten Fahrzeuge musste die B 312 bis kurz vor neun Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Im Berufsverkehr kam es hierdurch zu starken Behinderungen. Ersten Erkenntnissen nach musste mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer dem Skoda ausweichen. Dieser beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (ms)

Kirchheim (ES): Mann nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich seit Dienstagabend ein 69-Jähriger verantworten. Der Senior hielt sich kurz vor 20 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße in Kirchheim auf. Dort soll er mehrere Passanten verbal belästigt und einen bislang unbekannten Jugendlichen geschlagen haben. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Jugendliche bereits entfernt. Da sich der Mann immer noch sehr aggressiv verhielt und einen Passanten schlagen wollte, gingen die Polizisten dazwischen und konnten dies verhindern. Als er anschließend einen Beamten schlug, wurde der 69-Jährige zu Boden gebracht und es wurden ihm Handschließen angelegt. Im Anschluss wurde der erheblich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Ein Beamter wurde durch den Angriff leicht verletzt. (ms)

Altenriet (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Mit einem Rettungswagen musste ein verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in eine Klinik gebracht werden. Ein 52-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem Ford Galaxy auf der Neckartenzlinger Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender, 42 Jahre alter Rennradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die Kollision war so heftig, dass der Radler durch die Heckscheibe flog. Er musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in das Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte einen Fahrradhelm getragen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall in Plattenhardt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Plattenhardt verletzt worden. Der 17-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr die abschüssige Römerstraße und kollidierte mit dem Heck eines vorausfahrenden VW, dessen 45 Jahre alte Lenkerin verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte. Beim Zusammenstoß ging die Heckscheibe des Wagens zu Bruch. Der Jugendliche wurde mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 3.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagnachmittag gegen einen 41-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, gegen 15 Uhr in der Jakobsgasse seine Hose heruntergezogen und in der Öffentlichkeit onaniert zu haben. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Den Mann erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Balingen (ZAK): Kollision im Kurvenbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, darunter auch Kinder, ist es am Dienstagnachmittag in Frommern gekommen. Gegen 14.30 Uhr kamen sich im Kurvenbereich der Balinger Straße eine 79-jährige Citroen-Lenkerin und eine 35 Jahre alte Subaru-Fahrerin entgegen, wobei die Fahrzeuge mit den linken Fronten miteinander kollidierten. Beide Frauen waren nicht äußerst rechts gefahren. Die Seniorin war den ersten Ermittlungen zufolge bereits auf der Mittelleitlinie unterwegs gewesen. Beim Zusammenstoß zogen sich die 35-Jährige sowie zwei bei ihr mitfahrende Kinder im Alter von zwei Jahren und wenigen Monaten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Straßberg (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei Straßberg entstanden. Eine 27-Jährige wollte gegen 21.50 Uhr mit einem BMW von der Ebinger Straße aus auf die B463 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort vorfahrtsberechtigt in Richtung Winterlingen fahrenden Mazda einer 48-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der BMW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. (rd)

