Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Transporters - Polizei warnt vor unsicheren Schlüsselverstecken

Düren (ots)

Am Montag (31.03.2025) wurde in Düren ein Firmenfahrzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Ein Verantwortlicher einer Firma aus Würselen meldete sich am Montagnachmittag bei der Polizei Düren und gab an, dass am Montag sein Transporter mit dem Kennzeichen AC-FH562 gestohlen wurde. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Langen Graben" am Fahrbahnrand geparkt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten befand sich der Fahrzeugschlüssel am Fahrzeug.

Die Polizei weist darauf hin, dass solche Verstecke von Tätern gezielt überprüft werden. Schlüssel sollten niemals unbeaufsichtigt oder an leicht zugänglichen Orten versteckt werden. Auch ein nur kurzzeitig im Fahrzeug steckengelassener Schlüssel kann zu einem schnellen Diebstahl führen.

Die Polizei Düren bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell