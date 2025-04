POL-DN: Zwei Diebstähle von Leichtkrafträdern - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots) - Am Freitagabend (28.03.2025) erstattete ein Dürener auf der Polizeiwache Düren Anzeige wegen des Diebstahls seines Wohnmobils. Nach seinen Angaben war das Wohnmobil in der Blücherstraße am Fahrbahnrand geparkt. Da es abgemeldet war, befanden sich keine Kennzeichen an dem Fahrzeug. Gegen 13:00 Uhr hatte der Geschädigte das Wohnmobil zuletzt an seinem Abstellort gesehen. Als er gegen 17:00 Uhr ...

