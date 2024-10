POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Schutzplanke - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 19:15 Uhr ist es in der Hauptstraße in Wutöschingen, an der dortigen Einmündung zur Degernauer Straße, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Der unbekannte Motorradfahrer wird gesucht. Der Unbekannte kam von der Degernauer Straße und stieß im Einmündungsbereich mit dem bevorrechtigen ...

mehr