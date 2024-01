Hamm (ots) - Gleich drei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Dienstag (9. Januar) in Hamm vollstreckt. Am Morgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei in der Bahnhofshalle einen 31-jährigen Eritreer. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und wurde auf der Wache mittels Fingerabdrücken identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Paderborn suchte ihn mit zwei Haftbefehlen, ...

