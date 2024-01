Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teure Vergesslichkeit - Bundespolizei muss Bahnsteig räumen

Aachen (ots)

Seine Vergesslichkeit kommt einem 56-jährigen Türken jetzt teuer zu stehen. Am Dienstagmorgen wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Aachen von einem Bürger angesprochen. Dieser gab an, dass sich auf dem Bahnsteig 6/7 am Aachener Hauptbahnhof ein herrenloser Koffer befindet. Mehrere Ausrufe am Bahnsteig, sowie Nachfrage bei anderen Reisenden im Nahbereich blieben erfolglos. Durch den Leiter der Inspektion Aachen wurde entschieden, einen Sprengstoffspürhund anzufordern und die Gleise 6-9 zu räumen. Insgesamt erforderte dies einen Kräfteansatz von ca.20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Während der Einsatzmaßnahmen meldete sich ein 56-jähriger Türke und gab an, dass er den Koffer vergessen hätte. Eine Nachschau im Koffer belegte eindeutig die rechtmäßigen Besitzverhältnisse an dem Koffer. Die Maßnahmen dauerten insgesamt knapp 60 Minuten. 3 Züge hatten in der Zeit insgesamt knapp 90 Minuten Verspätung aufgrund des polizeilichen Einsatzes. Die Einsatzkosten werden dem Betroffenen nun in Rechnung gestellt werden. Die Bundespolizei weist daraufhin: Lassen Sie niemals Ihr Gepäck unbeaufsichtigt, auch nicht "nur mal kurz" oder "mal eben". Abgesehen davon, dass dies eine "Einladung" für Taschendiebe darstellt, kann es wie in dem obigen Fall beschrieben auch hohe Folgekosten nach sich ziehen.

